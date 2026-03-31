Жители Уфы создали бренд одежды с этническими мотивами

Бизнес, который связывает современные тренды с корнями. Два молодых предпринимателя создали бренд одежды, который отражает их любовь к родному краю, природе и культуре. Сегодня их футболки и толстовки – это рассказ о себе и своих ценностях.

Своё дело Ренас и Рушан начинали не с бизнес-плана, а с вопроса: чего им самим не хватает в гардеробе? Ответ оказался прост – одежды, которая говорит о важном без лишних слов. Так родилась идея создать этнический бренд. Свой путь они начали с изучения материалов и технологии, чтобы каждая деталь несла смысл. Сегодня их продукцию отличает не только качество, но и философия: рассказ о любви к своим корням, природе, писателям и родной республике.

Небольшой цех, где ежедневно производят порядка 50 изделий, работает как единый механизм, но за цифрами скрывается ручная работа, в которой важна каждая деталь. Особенность этого производства в тесном взаимодействии основателей и мастериц. Вместе они не только следят за качеством пошива, но и рождают новые идеи для рисунков и образов.

Натуральный хлопок здесь проходит путь от рулона ткани до готового худи, в которое вложена идея. Каждый материал проверяется на тактильные ощущения, чтобы одежда была приятна к телу.

Результатом кропотливой работы стал не только налаженный производственный процесс, но и собственный магазин, где представлены все модели – от худи до футболок. Для основателей важно, чтобы их продукция говорила с покупателем на понятном языке, рассказывая о культуре через современный и лаконичный дизайн.