В Уфе представили необычный спектакль «Стих в большом городе»

В эпоху быстрых лайков и бесконечной ленты новостей зрители оказались на территории тишины и осмысленных слов. Как говорят авторы, это не классическая театральная постановка. Поэзия великих классиков становится ключом к расшифровке собственного «я».

Здесь нет ярких декораций и сложных мизансцен: есть слово и мелодия под настроение. Спектакль «Стих в большом городе» – своего рода размышления, которые звучат вслух. И в их основе – стихи Рождественского, Пастернака, Асадова, Евтушенко, Маяковского, Ахматовой и многих других известных писателей.

Например, что такое счастье и как научиться жить здесь и сейчас. Идея родилась из желания объединить стихи и музыку в единое целое. Сначала был просто концерт, но потом авторы решили: нужны сценарий и драматургия. Личные, почти исповедальные дневниковые заметки начали звучать под мелодии Ксении Кирсановой.

Так и для Анны Бурмистровой этот проект стал особенно личным. В программе есть стихотворение, которое она написала сама 20 лет назад. Читать его оказалось сложнее, чем чужие строки, признаётся актриса.