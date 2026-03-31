Правнук ветерана ВОВ из Башкирии продолжает семейную традицию

Уроженец Чишминского района с позывным «Нигма» является правнуком ветерана Великой Отечественной войны, который в 1945 году дошел до Берлина. Сегодня он продолжает династию защитников Отечества, подтверждая, что доблесть передается из поколения в поколение.

До СВО «Нигма» работал ландшафтным дизайнером. Когда друзья, а следом дядя и зять ушли «за ленточку», он не смог остаться в стороне. Контракт был подписан 25 февраля 2025 года.

Боевое крещение «Нигма» принял в мае в Богдановке в ДНР. В лесополосе, которую накрыл шквальный минометный огонь противника, осколки ранили товарища с позывным «Осетин». Не растерявшись, боец накрыл его антидроновым плащом и отвлек огонь врага на себя.

Дроны и мины неотступно следовали за ними. От гибели спасли густые заросли и бронеавтомобиль «Анцола», пришедший на выручку. Раненые бойцы пробирались к своим шесть километров, пока их не встретила эвакуационная группа.

Даже после тяжелого ранения «Нигма» не остался в тылу. Вернувшись на передовую, он выбрал путь, где требуются хладнокровие и технические знания, — стал оператором БПЛА.

Среди преимуществ своей новой специальности «Нигма» называет возможность оставаться вдали от прямого огня, при этом принося максимальную пользу подразделению. Он отмечает защиту от принудительного перевода в другие рода войск, а также достойные выплаты за уничтоженную технику — от 50 до 500 тысяч рублей. Для студентов предусмотрен академический отпуск с гарантией восстановления на бюджет. Также среди плюсов: гибкие сроки контракта, полный социальный пакет и все предусмотренные льготы. Современная армия, подчеркивает он, ценит интеллект и мастерство.

Наши ребята — настоящие умельцы. Чинят технику на коленках. Но в это время года, когда листвы нет и все как на ладони, дроны — расходный материал, который спасает жизни. Мы постоянно меняем позиции, маскируемся, учимся быть быстрее и хитрее врага. позывной «Нигма»

