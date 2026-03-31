В Уфе представили отчёт о результатах деятельности Правительства Башкирии в 2025 году

Поддержка специальной военной операции, обновление школ и медучреждений, строительство жилья и дорог, рост промышленного производства – сегодня Правительство Башкортостана с участием главы республики Радия Хабирова отчиталось в Госсобрании об итогах работы за прошлый год. Непростое время как для региона, так и для страны в целом, однако Башкортостан показал рост валового продукта, увеличил инвестиции и объём федеральных дотаций. Радий Хабиров высоко оценил работу кабмина и поставил новые задачи – от цифровой трансформации до сохранения занятости.
Поддержка участников СВО и их семей остаётся безусловным приоритетом. В Башкортостане действует 55 региональных мер поддержки – это самый высокий показатель в ПФО. Бойцы проходят реабилитацию в Госпитале ветеранов войн, который по итогам прошлого года признан лучшим в стране. Во всех муниципалитетах работают координаторы фонда «Защитники Отечества».
Экономика уверенно смотрит в будущее – поставлена задача довести валовой региональный продукт до четырёх триллионов рублей к 2030 году. За семь лет прирост инвестиций составил более 75%.
Башкортостан поднялся на седьмое место в Национальном рейтинге научно-технологического развития. И эти достижения позволяют региону направлять серьёзные ресурсы на развитие сельских территорий и социальной сферы.
И действительно, Башкортостан сохраняет курс на развитие внешнеэкономического сотрудничества с дружественными странами. Сегодня в работе кабмина три крупных международных проекта: создание Российско-Таджикского технопарка, где Башкортостан выступает ключевым оператором; Башкирско-Узбекского технопарка, который позволит местным предприятиям выйти на новые рынки; третий – Российско-Белорусский инвестиционный кластер.
Башкортостан уверенно закрепляет за собой статус одного из самых сильных регионов в спорте, культуре и туризме. Единственный в стране субъект второй раз получил Национальную спортивную премию, а проект «Сельский тренер» лёг в основу федеральной программы «Земский тренер». Только за прошлый год театры республики получили сразу семь «Золотых масок», а сам регион второй год подряд занимает четвёртое место в рейтинге событийного потенциала России. Обновляются дома культуры, поднимая искусство в отдалённых населённых пунктах на другой уровень.
Аграрии республики уверенно входят в десятку крупнейших производителей страны. Объём сельхозпроизводства вырос на 7%, по валовой продукции Башкортостан удерживает тройку лидеров в ПФО. Активно идёт и комплексное развитие сельских территорий – по этому направлению республика в числе ведущих. Но главные вложения, по словам главы региона, остаются в людях, их здоровье и образовании.