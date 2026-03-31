В Уфе представили отчёт о результатах деятельности Правительства Башкирии в 2025 году

Поддержка специальной военной операции, обновление школ и медучреждений, строительство жилья и дорог, рост промышленного производства – сегодня Правительство Башкортостана с участием главы республики Радия Хабирова отчиталось в Госсобрании об итогах работы за прошлый год. Непростое время как для региона, так и для страны в целом, однако Башкортостан показал рост валового продукта, увеличил инвестиции и объём федеральных дотаций. Радий Хабиров высоко оценил работу кабмина и поставил новые задачи – от цифровой трансформации до сохранения занятости.

Мы существенно увеличили объёмы федеральных дотаций и субсидий, которые идут на социальную сферу. В целом те задачи, которые стояли перед регионом, мы успешно выполнили. И в перспективе сосредоточим усилия на тех приоритетах, которые определили ранее. Это поддержка специальной военной операции и обеспечение стабильного развития республики. Наша экономика сталкивается с серьёзными глобальными вызовами, и мы продолжим на них отвечать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Поддержка участников СВО и их семей остаётся безусловным приоритетом. В Башкортостане действует 55 региональных мер поддержки – это самый высокий показатель в ПФО. Бойцы проходят реабилитацию в Госпитале ветеранов войн, который по итогам прошлого года признан лучшим в стране. Во всех муниципалитетах работают координаторы фонда «Защитники Отечества».

Экономика уверенно смотрит в будущее – поставлена задача довести валовой региональный продукт до четырёх триллионов рублей к 2030 году. За семь лет прирост инвестиций составил более 75%.

Башкортостан поднялся на седьмое место в Национальном рейтинге научно-технологического развития. И эти достижения позволяют региону направлять серьёзные ресурсы на развитие сельских территорий и социальной сферы.

И действительно, Башкортостан сохраняет курс на развитие внешнеэкономического сотрудничества с дружественными странами. Сегодня в работе кабмина три крупных международных проекта: создание Российско-Таджикского технопарка, где Башкортостан выступает ключевым оператором; Башкирско-Узбекского технопарка, который позволит местным предприятиям выйти на новые рынки; третий – Российско-Белорусский инвестиционный кластер.

Башкортостан уверенно закрепляет за собой статус одного из самых сильных регионов в спорте, культуре и туризме. Единственный в стране субъект второй раз получил Национальную спортивную премию, а проект «Сельский тренер» лёг в основу федеральной программы «Земский тренер». Только за прошлый год театры республики получили сразу семь «Золотых масок», а сам регион второй год подряд занимает четвёртое место в рейтинге событийного потенциала России. Обновляются дома культуры, поднимая искусство в отдалённых населённых пунктах на другой уровень.