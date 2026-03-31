Радий Хабиров ознакомился с ходом строительства Межвузовского студенческого кампуса

Радий Хабиров сегодня ознакомился с ходом строительства Межвузовского студенческого кампуса. На данный момент рабочие возводят башни, проводят отделочные работы и коммуникации. На площадке трудятся более 800 человек, работают семь башенных кранов и более 30 единиц техники. Специалисты возводят по два-три этажа в месяц, высота самой большой башни составит 29 этажей.
Строительство ведут в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» и нацпроекта «Молодёжь и дети». В 2024 году в Уфе открыли первую очередь объекта – многофункциональный IQ-парк, а в 2025 году появился Геномный центр. После введения в строй всех зданий здесь смогут одновременно находится более четырёх тысяч студентов, преподавателей и учёных.