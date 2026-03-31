Радий Хабиров встретился с лидерами отборочного турнира чемпионата «Профессионалы»

Почти 200 студентов колледжей Башкортостана прошли на межрегиональный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы». С победителями отборочного турнира встретился и Глава Башкортостана в парке «Патриот». Радий Хабиров рассказал им о поддержке среднего профессионального образования, о востребованности подготовленных рабочих и ответил на вопросы молодых людей.
Досмотр людей через рамки металлодетектора в терминале аэропорта, работа со сложным оборудованием, оформление документов – именно такие практические задания в рамках регионального этапа всероссийского конкурса «Профессионалы» выполняли студенты Уфимского автотранспортного колледжа Александр Антропов и Камила Сабирьянова. После школы подростки выбрали востребованную специальность, причём попасть учиться на неё в учебное заведение непросто.
Почти 200 молодых людей из Башкортостана стали призёрами регионального этапа федерального турнира. С победителями встретился и глава республики. Радий Хабиров отметил: в последние годы у выпускников школ растёт интерес к рабочим специальностям. Если три года назад во всероссийском конкурсе «Профессионалы» заявлялись около тысячи человек, то в этом – более тридцати тысяч.
За последние четыре года в республике отремонтировали 32 здания ссузов, ещё пять учебных заведений пройдут капитальный ремонт в 2026 году. По федеральному проекту «Профессионалитет» создано 19 кластеров с современным оборудованием. По их количеству Башкортостан на первом месте среди регионов.
Сегодня выпускники ссузов востребованы на высокотехнологичных производствах и промышленных предприятиях, особенно там, где внедряются цифровые решения и искусственный интеллект. Обновление материальной базы колледжей помогает готовить специалистов.
В ходе общения Радий Хабиров ответил на вопросы студентов. Глава Башкортостана пожелал удачи призёрам регионального отборочного всероссийского турнира, ведь впереди их ждёт ещё много интересных событий.
Победителей межрегионального этапа будут выявлять по всей стране до 30 апреля. Затем финалистам необходимо пройти практические испытания на предприятиях в Великом и Нижнем Новгороде, Калуге, Санкт-Петербурге. Они продлятся до 21 августа.