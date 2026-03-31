Радий Хабиров встретился с лидерами отборочного турнира чемпионата «Профессионалы»

Почти 200 студентов колледжей Башкортостана прошли на межрегиональный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы». С победителями отборочного турнира встретился и Глава Башкортостана в парке «Патриот». Радий Хабиров рассказал им о поддержке среднего профессионального образования, о востребованности подготовленных рабочих и ответил на вопросы молодых людей.

Досмотр людей через рамки металлодетектора в терминале аэропорта, работа со сложным оборудованием, оформление документов – именно такие практические задания в рамках регионального этапа всероссийского конкурса «Профессионалы» выполняли студенты Уфимского автотранспортного колледжа Александр Антропов и Камила Сабирьянова. После школы подростки выбрали востребованную специальность, причём попасть учиться на неё в учебное заведение непросто.

Почти 200 молодых людей из Башкортостана стали призёрами регионального этапа федерального турнира. С победителями встретился и глава республики. Радий Хабиров отметил: в последние годы у выпускников школ растёт интерес к рабочим специальностям. Если три года назад во всероссийском конкурсе «Профессионалы» заявлялись около тысячи человек, то в этом – более тридцати тысяч.

Наши усилия направлены на то, чтобы укрепить материальную базу и повысить качество профобразования в наших колледжах. Конечно, многие из вас уже сделали свой выбор, и мы желаем вам успеха. Уверен, что без работы в родной республике вы не останетесь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За последние четыре года в республике отремонтировали 32 здания ссузов, ещё пять учебных заведений пройдут капитальный ремонт в 2026 году. По федеральному проекту «Профессионалитет» создано 19 кластеров с современным оборудованием. По их количеству Башкортостан на первом месте среди регионов.

Сегодня выпускники ссузов востребованы на высокотехнологичных производствах и промышленных предприятиях, особенно там, где внедряются цифровые решения и искусственный интеллект. Обновление материальной базы колледжей помогает готовить специалистов.

В ходе общения Радий Хабиров ответил на вопросы студентов. Глава Башкортостана пожелал удачи призёрам регионального отборочного всероссийского турнира, ведь впереди их ждёт ещё много интересных событий.