Жителям Башкирии рассказали, как идёт реставрация памятника Салавату Юлаеву

В Уфе идут работы по расчистке памятника Салавату Юлаеву – химико-технологический анализ. Уже проведены работы по методологии реставрации объекта культуры. Специалисты изучили пораженные участки, определили способы и составы по очищению и восстановлению скульптуры. За почти 60 лет на открытом воздухе монумент сильно пострадал, поэтому в прошлом году было принято решение его комплексно реставрировать. Как проходит подготовка и что уже удалось выяснить экспертам?

Скульптура проходит один из важнейших этапов. Во время подготовки специалисты изучили каждый сантиметр рабочей поверхности.

И чтобы прийти к этому, важно определиться с правильным методом очистки. Поверхностные загрязнения памятника уберут механически, затем в ход пойдёт химия – с помощью составов получится максимально бережно убрать старую краску.

Большую часть работы займёт верхняя часть лошади. Повреждение настолько сильное, что прямо рядом со швом образовалась трещина, так называемый «порванный чугун».

Пока в цехе реставраторы занимаются скульптурой, параллельно на площади идёт исследование фундамента. Чтобы понять состояние грунта под памятником, геологи пробурили у кургана три скважины, а геофизики измерят скорость и свойства горных пород, чтобы убедиться в безопасности работ.

Результаты экспертизы придут через месяц. Надземная часть – стилобат, обрамлённый гранитными плитами, находится в стабильном состоянии. Сейчас под особым вниманием экспертов уже фундамент: это сваи, заглубленные на 14 метров.

Работы идут строго по утверждённому графику. О начале комплексной реставрации памятника Салавату Юлаеву глава республики Радий Хабиров объявил ещё 2 июня прошлого года, тогда же проектная документация прошла госэкспертизу. Специалисты заменят повреждённые части нержавеющей сталью, восстановят конструкции и нанесут антикоррозийное покрытие.