В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости мышиной лихорадкой

По словам специалистов Роспотребнадзора, больше всего заражению вирусом подвержены сейчас те, кто открывает дачный сезон. За первые два месяца 2026 года зарегистрировано уже 34 случая, но сезон только начался. Как распознать первые симптомы, обезопасить себя от заражения и почему к уборке на участках нужно отнестись серьёзно – в нашем сюжете.

Раскидать снег, собрать листву – работ на участке по весне хватает. Обычно жители частных секторов и дачники при уборке или пыльных работах используют лишь перчатки, но этого недостаточно. В этом трижды убедился житель Уфы Дмитрий Аникеев. Впервые болезнь его настигла в 2005 году, а последний раз – 3 года назад.

Причиной болезни стали хантавирусы, которые переносят рыжие полёвки и лесные мыши: они выделяются со слюной, мочой и помётом грызунов. Основной путь передачи – воздушно-пылевой. Это значит, для заражения достаточно вдохнуть пыль с высохшими экскрементами, но есть и другие варианты.

Первые симптомы заболевания проявляются примерно через три недели и напоминают тяжёлый грипп: высокая температура, ломота в теле, головная боль, но есть признаки, которые должны насторожить. Ключевые отличия мышиной лихорадки от ОРВИ – это выраженные боли в пояснице и животе, а главное – снижение количества мочи.

Количество заболевших с каждым годом больше. Так, в 2024 году зафиксировано 350 случаев, в 2025 году – вдвое больше, с двумя летальными исходами. Очаги заражения зарегистрированы в шести городах и 42 районах республики. Чаще всего вирус встречается в Бижбулякском, Ермекеевском, Бурзянском, Миякинском, Нуримановском и Татышлинском районах, а также в городах Октябрьский и Уфа. В регионе уже утверждены сроки массовой дератизации.