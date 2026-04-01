В Башкирии вводят в оборот заброшенные земли сельхозназначения

За прошедшие пять лет введено в оборот земель сельхозназначения порядка 157 тыс. гектаров. Информация была озвучена в ходе совещания в правительстве республики.

В 2024 году Башкортостан вошёл в пилотный проект по верификации земельных участков сельхозназначения, имеющих признаки неиспользования. В прошлом году в республике введено в оборот более 33 тыс. гектаров неиспользуемой пашни, до конца 2026-го введут еще порядка 30 тысяч. Для частников также существуют меры господдержки. Работа будет продолжена.