«Зонты в руки»: в Башкирию нагрянут дожди

По прогнозам Башгидрометцентра, после теплого и сухого начала недели в республику придут дожди.

Сегодня, 1 апреля, существенных осадков не ожидается. Ветер восточный, днем местами возможны порывы. Столбики термометров днем покажут от +15 до +20°.

В четверг, 2 апреля, погода начнет меняться. Ночью дожди пройдут на юго-западе, а днем – по региону. Ветер сменит направление на юго-восточное и южное, с порывами. Днем воздух прогреется до +13, +18°, ночью температура опустится до 0, -5°, местами – до +5°.