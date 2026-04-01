В Башкирии установлен седьмой температурный рекорд за март

В Башкирии не прекращается аномальное тепло. Так, 31 марта на метеостанции Уфа-Дема воздух прогрелся до +17°. Предыдущий абсолютный максимум для этой даты составлял +14,3° и был зафиксирован в 2009 году.
Это уже седьмой температурный рекорд за март в республике. Метеорологи объясняют аномальное тепло распространением в регионе воздушной массы, пришедшей из степей и пустынь Средней Азии.
Согласно прогнозам синоптиков, в республике до 5 апреля среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 8-10° выше климатической нормы.