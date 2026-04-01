В Уфе иномарка врезалась в отечественную легковушку

Утром 31 марта в Калининском районе Уфы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Авария случилась около 7 часов напротив дома № 116/2 по Индустриальному шоссе. 56-летний водитель за рулем «Лады Гранты» следовал со стороны железнодорожной станции «Спортивная» и допустил столкновение с автомобилем «Танк 300» под управлением 51-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «Лады Гранты» с различными травмами был доставлен в больницу.

По факту аварии начато административное расследование.