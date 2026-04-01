В Башкирии подтопило три СНТ и шесть мостов

Как сообщают в Госкомитете республики по ЧС, за сутки поступило 18 сообщений о половодье. Подтоплены шесть низководных мостов в Куюргазинском, Бижбулякском, Стерлитамакском, Кармаскалинском и Баймакском районах. Также примерно на 15 сантиметров вода зашла на 50 придомовых территорий садовых участков в связи с подъемом реки Юрмаш.

В зоне риска оказались свыше 2400 участков. Это СНТ «Юрмаш», «Рябинушка» и «Авангард». Сейчас в Калининском районе столицы развернули оперштаб, оповестили население. На месте работают все спецслужбы, спасатели дежурят на местах.