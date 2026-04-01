В Башкирии при пожаре пострадал несовершеннолетний

Утром 1 апреля в МЧС Башкирии поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на улице Калинина в Салавате.

До прибытия огнеборцев из опасной зоны самостоятельно эвакуировались 7 человек, включая одного ребенка. Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС России из зоны пожара были спасены еще двое детей.

15-летний подросток получил отравление продуктами горения легкой степени и был госпитализирован в детскую городскую больницу.

Пожар ликвидирован. Причина возгорания и обстоятельства произошедшего устанавливаются.