Пенсии, кредиты и налоговые декларации: жителей Башкирии ждут изменения в апреле

Апрель для жителей республики начнется с ряда изменений. С 1 числа вырастет размер пенсии некоторых категорий россиян: почти на 7% проиндексируют выплаты военнослужащим, проходившим службу по призыву, участникам Великой Отечественной войны, пострадавшим при радиационных катастрофах и другим.
Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы также будут получать повышенную пенсию – фиксированная выплата увеличится вдвое. Подавать заявление не нужно, их перечислят автоматически.
Также с 1 апреля поменяется порядок расчета кредитными и микрофинансовыми организациями величины среднемесячного дохода заёмщика и размера ежемесячных платежей. При принятии решения о выдаче кредита банки будут оценивать платежеспособность клиента только исходя из официальных документов.
А с 24 апреля вступает в силу обновленная форма налоговой декларации по туристическому налогу. Изменения внесены в содержание и оформление официального документа. Владельцам туристических объектов необходимо подать новый вариант до 27 числа.