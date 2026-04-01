Пенсии, кредиты и налоговые декларации: жителей Башкирии ждут изменения в апреле

Апрель для жителей республики начнется с ряда изменений. С 1 числа вырастет размер пенсии некоторых категорий россиян: почти на 7% проиндексируют выплаты военнослужащим, проходившим службу по призыву, участникам Великой Отечественной войны, пострадавшим при радиационных катастрофах и другим.

Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы также будут получать повышенную пенсию – фиксированная выплата увеличится вдвое. Подавать заявление не нужно, их перечислят автоматически.

Также с 1 апреля поменяется порядок расчета кредитными и микрофинансовыми организациями величины среднемесячного дохода заёмщика и размера ежемесячных платежей. При принятии решения о выдаче кредита банки будут оценивать платежеспособность клиента только исходя из официальных документов.