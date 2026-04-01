Жительница Уфы едва не ослепла после стресса

Врачи больницы №8 в Уфе помогли 36-летней женщине, у которой резко ухудшилось зрение после перенесенного стресса.
Пациентка обратилась с жалобами на затуманивание зрения и ощущения «целлофановой плёнки». Сначала женщина пыталась вылечить глаза гормональными каплями, но успеха это не принесло.
Врачи выявили у женщины скопление жидкости под сетчаткой. Консервативная терапия в данном случае не эффективна. Если бы пациентка обратилась немного позже, то болезнь перешла бы в хроническую форму и привела к стойкому снижению зрения.
Женщине провели фокальную лазерную коагуляцию сетчатки — процедуру, при которой лазер точечно воздействует на пораженные участки, укрепляя очаги истончения и предотвращая отслойку. Состояние зрения начало улучшаться.
