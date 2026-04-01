В мэрии Уфы рассказали, когда отключат отопление

На оперативном совещании в администрации Уфы 1 апреля начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан сообщил, что среднесуточная температура за последнюю неделю составила +7°. Впереди, по прогнозам синоптиков, дожди и похолодание, поэтому батареи в квартирах уфимцев пока останутся горячими.