В мэрии Уфы рассказали, когда отключат отопление

На оперативном совещании в администрации Уфы 1 апреля начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан сообщил, что среднесуточная температура за последнюю неделю составила +7°. Впереди, по прогнозам синоптиков, дожди и похолодание, поэтому батареи в квартирах уфимцев пока останутся горячими.
Первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников добавил, что в пятницу на оперативном штабе ситуацию разберут подробно с учетом общей обстановки. Именно тогда будет принято окончательное решение о сроках отключения тепла.
Напомним, отопительный сезон завершается, если среднесуточная температура держится выше +8°в течение пяти дней подряд.