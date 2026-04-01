Оператор БПЛА из Башкирии награжден медалью Суворова

В зоне специальной военной операции бойцы совершенствуют навыки ведения боя с применением новейших методов. Высокие результаты показывает военнослужащий взвода беспилотных летательных аппаратов с позывным «Карат».
В 428-м полку боец успешно применяет комплексы Mavic и FPV-аппараты. Подготовку в полевых условиях он прошел еще осенью 2022 года. Сейчас в его задачи входят высокоточная разведка, корректировка артиллерийского огня и воздушное обеспечение подразделений. Многозадачность оператора позволяет ему поражать цели точными сбросами, а также поддерживать связь с тылом и доставлять бойцам самое необходимое.
За отвагу «Карат» удостоен медали Суворова. Как отметил глава администрации Аургазинского района Арслан Шагаретдинов, за спиной бойца – надежный тыл: супруга и трое детей, включая недавно родившуюся дочь.
Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.
Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
