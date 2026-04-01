В Башкирии спасатели проводят мониторинг паводковой обстановки с вертолета

Аномальное тепло в Башкортостане продолжается, и специалисты мониторят паводковую обстановку в регионе с повышенным вниманием. Один из способов – облеты на вертолете Ка-32. В этом сезоне провели уже два подобных рейда.
На прошлой неделе провели мониторинг над Белой, Инзером, Авзяном и акваториями Нугушского и Юмагузинского водохранилищ. И на этой – над Симом, Зилимом, Ай, Юрюзанью и рекой Уфой.
В облёте вместе с Кириллом Первовым – Владимир Горин, начальник Главного управления МЧС по Башкортостану, и Ирек Сагитов, вице-премьер правительства республики. В руках – планшеты, все опасные участки фиксируют. По итогам мониторинга сразу отдают необходимые указания. Мечетлинском районе на сложном участке уже дежурят специалисты.
Подробнее о противопаводковых мерах в Башкортостане – в специальном репортаже Елены Прочаковской и Алмаза Нуретдинова сегодня, в 22:00, сразу после выпуска «Новостей».