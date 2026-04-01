В Башкирии спасатели проводят мониторинг паводковой обстановки с вертолета

Аномальное тепло в Башкортостане продолжается, и специалисты мониторят паводковую обстановку в регионе с повышенным вниманием. Один из способов – облеты на вертолете Ка-32. В этом сезоне провели уже два подобных рейда.

На прошлой неделе провели мониторинг над Белой, Инзером, Авзяном и акваториями Нугушского и Юмагузинского водохранилищ. И на этой – над Симом, Зилимом, Ай, Юрюзанью и рекой Уфой.

Сейчас мы мониторим состояние территории так называемого Зауфимья. Здесь находится садовое товарищество и есть риск подтопления от реки Юрмаш. Кирилл Первов, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по ЧС

В облёте вместе с Кириллом Первовым – Владимир Горин, начальник Главного управления МЧС по Башкортостану, и Ирек Сагитов, вице-премьер правительства республики. В руках – планшеты, все опасные участки фиксируют. По итогам мониторинга сразу отдают необходимые указания. Мечетлинском районе на сложном участке уже дежурят специалисты.