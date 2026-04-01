В Госсобрании Башкирии заслушали отчет о реализации проекта «Культура малой Родины»

В Госсобрании Башкортостана состоялось заседание фракции партии «Единая Россия». На мероприятии заслушали отчет о реализации проекта «Культура малой Родины». Напомним, что Башкортостан с 2017 года принимает в нем участие по трём направлениям: «Местный Дом культуры», «Театры – детям» и «Театры малых городов».

Благодаря проекту в республике улучшена материально-техническая база свыше 400 культурно-досуговых учреждений: в 13 объектах проведен ремонт, приобрели автомобили, а дома культуры стали сельскими многофункциональными клубами. Особое внимание уделяется театральному искусству. Ежегодно 9 театров получают финансирование на создание новых постановок. Общая аудитория превысила 4 миллиона человек, из которых чуть меньше половины – зрители гастрольных и выездных показов. В 2026-м на реализацию двух проектов направят порядка 30 миллионов рублей.