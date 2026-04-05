Игорь Комаров высоко оценил работу властей Башкирии

Действенные меры по поддержке промышленности и социальной сферы, хороший темп роста инвестиций и не только. Столь высокую оценку работе властей региона дал полпред Президента Игорь Комаров. Федеральный чиновник на неделе посетил в Башкортостане целый ряд объектов, а также провел расширенное совещание по вопросам общественно-политического развития республики. Затронули все аспекты, в том числе поддержку участников СВО и их семей.

Визит полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе в Уфу начинается с посещения Центра образования №164 – это самая большая школа в ПФО, рассчитанная на 2200 ученических мест.

Центр образования укомплектован всем необходимым современным, в том числе мультимедийным, оборудованием. Здесь есть всё для качественного получения знаний, говорят преподаватели. Игорю Комарову показали учебные классы, спортивный блок, организацию питания.

Ознакомился Игорь Комаров сегодня и с условиями, созданными в новых помещениях филиала Госфонда «Защитники Отечества», они открылись в конце прошлого года. Теперь такие вопросы, как трудоустройство, социальная и психологическая помощь бойцам, решаются в одном месте по принципу единого окна.

Большую и разнонаправленную работу филиал Госфонда ведёт с бывшими участниками специальной военной операции. В частности, сегодня состоялось вручение удостоверений ветеранам боевых действий. Несколько человек получили рекомендации к заключению социального контракта. Так государство поддерживает предприимчивых ветеранов.

Не только работу с участниками и ветеранами боевых действий высоко оценил полномочный представитель Президента. Игорь Комаров подчеркнул, что в Башкортостане на высоком уровне организована помощь семьям участников СВО.

Вопросы, связанные с поддержкой СВО и в целом с развитием республики, Радий Хабиров и Игорь Комаров обсудили во время рабочей встречи.

Я доложил сегодня полномочному представителю Президента России в нашем округе о темпах развития нашей республики. Мы не «прячем голову в песок» и не говорим, что «у нас всё хорошо», потому что время чрезвычайно сложное, мы должны это понимать. Тем не менее, общий показатель развития и состояния экономики даёт нам основания говорить, что мы идём в правильном направлении и готовы к дальнейшим испытаниям. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан