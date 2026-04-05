Игорь Комаров высоко оценил работу властей Башкирии

Действенные меры по поддержке промышленности и социальной сферы, хороший темп роста инвестиций и не только. Столь высокую оценку работе властей региона дал полпред Президента Игорь Комаров. Федеральный чиновник на неделе посетил в Башкортостане целый ряд объектов, а также провел расширенное совещание по вопросам общественно-политического развития республики. Затронули все аспекты, в том числе поддержку участников СВО и их семей.
Визит полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе в Уфу начинается с посещения Центра образования №164 – это самая большая школа в ПФО, рассчитанная на 2200 ученических мест.
Центр образования укомплектован всем необходимым современным, в том числе мультимедийным, оборудованием. Здесь есть всё для качественного получения знаний, говорят преподаватели. Игорю Комарову показали учебные классы, спортивный блок, организацию питания.
Ознакомился Игорь Комаров сегодня и с условиями, созданными в новых помещениях филиала Госфонда «Защитники Отечества», они открылись в конце прошлого года. Теперь такие вопросы, как трудоустройство, социальная и психологическая помощь бойцам, решаются в одном месте по принципу единого окна.
Большую и разнонаправленную работу филиал Госфонда ведёт с бывшими участниками специальной военной операции. В частности, сегодня состоялось вручение удостоверений ветеранам боевых действий. Несколько человек получили рекомендации к заключению социального контракта. Так государство поддерживает предприимчивых ветеранов.
Не только работу с участниками и ветеранами боевых действий высоко оценил полномочный представитель Президента. Игорь Комаров подчеркнул, что в Башкортостане на высоком уровне организована помощь семьям участников СВО.
Вопросы, связанные с поддержкой СВО и в целом с развитием республики, Радий Хабиров и Игорь Комаров обсудили во время рабочей встречи.
Игорь Комаров в свою очередь высоко оценил эффективность работы управленческой команды республики, а также отметил устойчивую динамику развития Башкортостана. В завершение полномочный представитель Президента России и глава региона провели расширенное совещание по вопросам общественно-политического развития республики.