В Уфе подтопило более 80 садовых товариществ

Более 80 участков затопило в Калининском районе Уфы. Это садоводческие товарищества вблизи реки Юрмаш. Спасатели круглосуточно ведут дежурство и работают над укреплением и подъёмом низменных участков.

Такие сообщения услышали жители садовых товариществ. Благо, эвакуация пока не потребовалась, тем не менее более 80 участков оказались в воде.

Среди пострадавших территорий – участок Рината Гильмутдинова в СНТ «Рябинушка». Мужчина встретил воду с лопатой в руках, так он помогает потоку уйти быстрее. В самих домах пока сухо, но дворы превратились в полосу препятствий: без резиновых сапог здесь сейчас не пройти.

Всего в этой части Калининского района расположено 11 садоводческих товариществ. На данный момент стихия затронула четыре из них – это 86 подтопленных участков, на которых остаются 37 человек, включая семерых детей.

Если вода всё же начнёт заходить в дома, жителей эвакуируют. Специально для этого подготовлен пункт временного размещения на базе школы №78. Для ликвидации последствий и обеспечения безопасности задействована группировка сил и средств: 16 человек личного состава, 10 единиц техники.

Пик пришёлся на вчерашний вечер, когда уровень реки Юрмаш резко пошёл вверх. Спасатели оперативно направили экскаватор на лёд, чтобы ликвидировать опасный затор, не дав воде выйти из берегов. Сейчас на месте уже создана защитная насыпь, активно продолжается расчистка русел – ситуацию держат на особом контроле.