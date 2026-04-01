Весовой контроль и производство асфальта: как в Башкирии борются с разрушением дорог

С 1 апреля в Башкортостане ввели ограничение для движения большегрузных машин на трассах регионального и межмуниципального значения. Масса груза и транспорта не должна превышать шести тонн – за этим внимательно следят инспекторы на пунктах весового контроля. Также в республике запустили асфальтобетонные заводы, что позволило начать активный ямочный ремонт горячей смесью. А студенты и учёные Уфимского нефтяного университета разработали технологию производства асфальта с использованием переработанного пластика.

Около 20 миллиардов рублей – это ущерб от большегрузных машин во время строительства крупных трасс в Башкортостане. Вопрос решают постепенно: не только ремонтом, но и введением ограничений. Так, с 1 апреля на дорогах регионального и межмуниципального значения запрещено ездить тем, у кого нагрузка на ось транспортного средства превышает шесть тонн.

Проводятся совместные мероприятия по контролю за движением крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств в целях сохранения дорожного полотна и обеспечения безопасности на дорогах республики. Вадим Душанбаев, инспектор территориального управления государственного автодорожного надзора по Республике Башкортостан

Над сохранением дорожного полотна трудятся и представители научного сообщества. Студенты и молодые учёные нефтяного университета разработали экологичную технологию производства асфальта с переработанным пластиком. Новый материал делает покрытие более прочным и долговечным со сроком годности от пяти лет, выдерживает температурную нагрузку от -30 до +50 градусов.

Исследователи говорят, что благодаря новшеству число ям и трещин на новом асфальте значительно сократится. Разработка создана по федеральному проекту «Приоритет 2030», над ней трудились около 20 человек.

Занимает около года для того, чтобы ввести разработку: сначала мы анализируем всё в лаборатории, исследуем битум, его качество, какое количество добавки нам необходимо, то есть пластика. На данный момент мы находимся на той стадии, чтобы это продавать, продавать нашу разработку. Софья Вишневская, учебный мастер кафедры «Технологии нефти и газа» УГНТУ

Тем временем в регионе на полную мощность вышли и асфальтобетонные заводы. Ввиду потепления в Уфе на ямы уже наносят горячую смесь. Перед отправкой на городской участок каждый грузовик тоже проверяют на весовом контроле.

На данный момент у нас отгружается Калининский МБУ, отгружаем горячую асфальтобетонную смесь типа «А». Смесь эта достаточно хорошо себя зарекомендовала: она выдерживает тяжёлые нагрузки при эксплуатации, количество трафика растёт. В этом году весна ранняя, с 23 марта приступили к выпуску асфальтобетона для нужд городских служб. Артур Рафиков, генеральный директор «Дорожного ремонтно-строительного управления-1»