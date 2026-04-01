Весовой контроль и производство асфальта: как в Башкирии борются с разрушением дорог

С 1 апреля в Башкортостане ввели ограничение для движения большегрузных машин на трассах регионального и межмуниципального значения. Масса груза и транспорта не должна превышать шести тонн – за этим внимательно следят инспекторы на пунктах весового контроля. Также в республике запустили асфальтобетонные заводы, что позволило начать активный ямочный ремонт горячей смесью. А студенты и учёные Уфимского нефтяного университета разработали технологию производства асфальта с использованием переработанного пластика.
Около 20 миллиардов рублей – это ущерб от большегрузных машин во время строительства крупных трасс в Башкортостане. Вопрос решают постепенно: не только ремонтом, но и введением ограничений. Так, с 1 апреля на дорогах регионального и межмуниципального значения запрещено ездить тем, у кого нагрузка на ось транспортного средства превышает шесть тонн.
Над сохранением дорожного полотна трудятся и представители научного сообщества. Студенты и молодые учёные нефтяного университета разработали экологичную технологию производства асфальта с переработанным пластиком. Новый материал делает покрытие более прочным и долговечным со сроком годности от пяти лет, выдерживает температурную нагрузку от -30 до +50 градусов.
Исследователи говорят, что благодаря новшеству число ям и трещин на новом асфальте значительно сократится. Разработка создана по федеральному проекту «Приоритет 2030», над ней трудились около 20 человек.
Тем временем в регионе на полную мощность вышли и асфальтобетонные заводы. Ввиду потепления в Уфе на ямы уже наносят горячую смесь. Перед отправкой на городской участок каждый грузовик тоже проверяют на весовом контроле.
Глава Башкортостана поручил ускорить работы из-за большого количества ям, которых более семи тысяч. Что касается ограничения на движение большегрузов, то оно продлится до 30 апреля. А вот штрафы от недобросовестных водителей тяжёлых машин идут на восстановление дорожного полотна.