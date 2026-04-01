В Уфе стартовал сезон электросамокатов

Сегодня в Уфе стартовал сезон электросамокатов. 2026 год обещает стать рекордным по количеству этих средств индивидуальной мобильности: порядка шести тысяч единиц выставят на улицы столицы кикшеринговые компании в течение сезона. Между тем, Управление транспорта города и ГАИ напоминают, что есть правила, которые нужно соблюдать, в противном случае будет штраф и блокировка пользования самокатом.

Один самокат уехал, да и другие на точке парковки долго стоять не будут: сегодня стартовал сезон самокатов. Поклонники такого двухколёсного транспорта вовсю рассекают по улицам столицы. Мобильность – выбор активных.

В этом сезоне будет установлен рекорд по количеству арендных электросамокатов. Их количество достигнет шести тысяч, появится ещё один сервис для их использования. В целом представители кикшеринговых компаний отмечают, что с каждым годом идёт рост количества пользователей.

В городе определены более 1000 зон для размещения электросамокатов. В Уфе, помимо прочего, есть точки, где скорость арендных электросамокатов автоматически снижается с 25 км/ч до 5 км/ч – это 149 перекрёстков основных улиц столицы, а также парковые зоны и территории, прилегающие к школам. Есть ещё и зоны запрета использования средств индивидуальной мобильности. К примеру, территория рядом с Домом Правительства, арт-квадратом, парком Якутова, Советской площадью, промышленными предприятиями, кладбищами – полный список есть на официальных ресурсах городской администрации. А вот к нарушителям правил санкции строгие.

За соблюдением правил дорожного движения будут следить и госавтоинспекторы. Пользователям электросамокатов можно ездить по велодорожкам и тротуарам, а на дороге – по правому краю, и то только там, где скоростной режим не выше 60 км/ч.