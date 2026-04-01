Смех как лекарство и спорт: как в Башкирии улыбку превратили в терапию

Первое апреля – день, который объединяет весь мир улыбкой. В Международный день смеха принято шутить и веселиться, но, как мы выяснили, для кого-то смех – это не просто часть праздника, а настоящее лекарство и даже спорт.

Пока одни придумывают розыгрыши, другие осваивают технику оздоровительного смеха. Здесь смеются не ради шутки, а ради здоровья. Секрет прост: умение с помощью юмора в мягкой форме воздействовать на организм. В этом уверена смехотерапевт Альбина Лужных, которая учит представителей старшего поколения не просто улыбаться, а глубоко дышать, чтобы победить многолетнюю напряжённость и накопленный кортизол.

Если старшее поколение справляется с жизненными хлопотами с внутренней улыбкой, то современная молодёжь, зависящая от гаджетов, находит время и для игр. Студенты Уфимского университета науки и технологий репетируют КВН. Для них юмор – это не терапия, а азарт и творчество. Здесь готовят не просто шутки, а настоящую вокально-инструментальную атаку на зрителя.

Самый серьёзный подход к смеху оказался там, где это может показаться неожиданным. В Республиканском клиническом психотерапевтическом центре смехом продлевают жизнь буквально. Вместе с психологом пациенты делают специальные упражнения на диафрагму, пытаясь воспроизвести натуральный, искренний смех от живота.