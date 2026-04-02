Прокуратура Башкирии расследует факт атаки БПЛА

Прокуратура Башкирии контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА в Уфе.

Фото №1 - Прокуратура Башкирии расследует факт атаки БПЛА

2 апреля были повреждены несколько квартир многоэтажного дома по улице Мажита Гафури. Ещё несколько БПЛА были сбиты на подлёте к нефтеперерабатывающим заводам. Пострадавших и погибших нет.

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствами. Личный контроль за ситуацией на месте осуществляют прокурор Уфы Андрей Надежкин и прокурор Ленинского района Руслан Усманов.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия: 8-347-273-64-54.

пресс-служба прокуратуры РБ 
