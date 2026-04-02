Школьник из Башкирии пойдет под суд за связь с террористами

Белорецкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по РБ завершил расследование уголовного дела в отношении 15-летнего жителя Абзелиловского района. Несовершеннолетний обвиняется в участии в деятельности запрещенных в России террористических организаций.

По версии следствия, в декабре 2024 года школьник связался в интернете с руководителем двух организаций, после чего добровольно вступил в структуры запрещенных объединений. Подросток администрировал тематические каналы в мессенджере, пропагандировал идеологию терроризма и занимался вербовкой новых участников.