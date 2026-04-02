В Башкирии паводковую обстановку мониторят с вертолёта Ка-32

Аномальное тепло в Башкортостане в конце марта 2026 года продолжается, и специалисты мониторят паводковую обстановку в регионе с повышенным вниманием. Один из способов – облеты территорий на вертолёте Ка-32. В этом сезоне провели уже два подобных рейда. Сначала над реками Белой, Инзером, Авзяном и акваториями Нугушского и Юмагузинского водохранилищ, затем – над Симом, Зилимом, Ай, Юрюзанью и рекой Уфой. Это Нуримановский, Салаватский, Мечетлинский, Иглинский и Уфимский районы республики.