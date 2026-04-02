В БашГАУ открылся Центр агронетики

В Башкирском государственном аграрном университете открылся Центр агронетики. Он появился в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и программы «Приоритет-2030». Участие в церемонии приняли министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов и ректор вуза Илдар Габитов.

Ускоренная селекция растений, цифровое фенотипирование образцов сельхозкультур в искусственных климатических камерах – всё это будет изучаться в центре. А еще платформенные решения в животноводстве и передовые системы сбора и обработки данных. Нейросети здесь будут учить становиться помощниками в защите растений и животных. Центр оснащен самым передовым оборудованием для исследований и обучения.