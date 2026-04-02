Очевидцы атаки БПЛА в Уфе рассказали подробности

На Уфу была совершена террористическая атака. Об этом в социальных сетях сообщил Радий Хабиров. Несколько беспилотников сбиты на подлете к нефтеперерабатывающим заводам, обломки одного упали в промзоне, пострадавших нет. Сейчас на территории предприятия тушат возгорание.

Еще один дрон попал в жилой дом на улице Гафури. Все службы на месте, открытое горение ликвидировано. Никто не погиб. Экстренные и оперативные службы ликвидируют последствия атаки. На место приехали и кареты скорой помощи – это необходимо по алгоритму действий спецслужб при таких ЧП. В социальных сетях распространяется фейковая информация о наличии пострадавших, она не соответствует действительности. Доверяйте официальным источникам.