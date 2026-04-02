Хирурги Башкирии удалили у пациентке урахус и пупочный свищ

Хирурги Сибайской городской больницы провели уникальную операцию 18-летней девушке с врожденной аномалией – незаращением урахуса, которое привело к пупочному свищу.

Как сообщили в Минздраве республики, пациентка обратилась к врачам с жалобами на постоянные боли в области пупка и гнойные выделения. Диагностика подтвердила, что эмбриональный проток, который в норме должен зарастать еще до рождения, остался открытым, что привело к формированию свища.

Медики провели лапароскопическую операцию через небольшие проколы в брюшной стенке, полностью удалив свищевой ход и остатки протока. Ранее подобные вмешательства выполнялись только в республиканских клиниках, теперь же высокотехнологичная помощь стала доступна и в Сибае.

Без хирургического лечения пациентку продолжали бы беспокоить гнойные выделения, а также сохранялся бы высокий риск развития абсцесса.

Теперь пациентка здорова и уже восстанавливается.