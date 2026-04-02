Башкирия присоединится к акции «Красная гвоздика»

Башкортостан вновь присоединится ко всероссийской акции «Красная гвоздика». Эти цветы являются символом памяти обо всех защитниках Отечества и данью уважения живым ветеранам Великой Отечественной войны.
Активное участие в акции примут «серебряные» волонтёры республики. А все вырученные средства от пожертвований будут направлены в благотворительный фонд «Память поколений», на оказание помощи ветеранам.
Масштабная акция проводится с 2015-го. В прошлом году волонтёры со всей России собрали более 100 млн рублей. «Красная гвоздика» стартует 10 апреля и продлится до 22 июня.