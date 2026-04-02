В Уфе проходит полилингвальная олимпиада «Агидель»

В Уфе проходит Всероссийская полилингвальная олимпиада «Агидель». В ней участвуют более ста школьников и их наставников из разных регионов России, а также из Беларуси. Командам необходимо выполнить задания на знания иностранных и родных языков.

Для гостей также проведут специальные мастер-классы и экскурсии по знаковым достопримечательностям башкирской столицы. Сами участники перед поездкой в республику изучали культуру и традиции башкирского народа.