Ирек Сагитов об атаке БПЛА в Уфе: «Пострадавших и погибших нет»

В результате террористической атаки в Уфе никто не пострадал. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил Радий Хабиров. Несколько беспилотников сбиты на подлёте к нефтеперерабатывающим заводам, обломки одного упали в промзоне, пострадавших нет. Сейчас на территории предприятия тушат возгорание.