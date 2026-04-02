Ирек Сагитов об атаке БПЛА в Уфе: «Пострадавших и погибших нет»

В результате террористической атаки в Уфе никто не пострадал. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил Радий Хабиров. Несколько беспилотников сбиты на подлёте к нефтеперерабатывающим заводам, обломки одного упали в промзоне, пострадавших нет. Сейчас на территории предприятия тушат возгорание.
Ещё один дрон попал в жилой дом на улице Гафури. Экстренные и оперативные службы ликвидируют последствия атаки. На место приехали и кареты скорой помощи – это необходимо по алгоритму действий спецслужб при таких ЧП. Доверяйте официальным источникам.
Для жителей повреждённого дома на улице Гафури работает горячая линия прокуратуры: +7 (3472) 73-64-54. По этому номеру можно сообщить о проблемах, получить правовую помощь и информацию о ходе проверки.
Между тем, сегодня в некоторых СМИ стали распространять информацию о пострадавших. По официальным данным, которые подтвердил Госкомитет по ЧС, в связи с сегодняшними атаками вражеских БПЛА на Уфу никто не погиб и не пострадал. Все службы отработали штатно, возгорания потушены.