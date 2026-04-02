В Уфе Центр ментального здоровья помогает детям с РАС

2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Он был учреждён для того, чтобы повысить осведомлённость, снизить дискриминацию и подчеркнуть важность помощи людям с расстройствами аутистического спектра. Уже несколько лет в Уфе работает Центр ментального здоровья. Об уникальном учреждении на своих страницах в соцсетях написал Глава Башкортостана Радий Хабиров, поблагодарив всех родителей особенных детей и специалистов, которые с ними работают, помогают социализироваться и развиваться.

Одно из любимых упражнений пятилетнего Марселя Кунакбаев – в Центр ментального здоровья мальчик ходит всего две недели, а уже нашёл друзей в лице взрослых. На занятия к специалистам бежит с радостью: выполняет совсем непростые для него задачи – сразу из нескольких действий. До этого, конечно, с Марселем тоже занимались – он ходил в коррекционную группу детсада, в бассейн, любит рисовать красками и изучать флаги стран мира.

В кабинете сенсорной интеграции, например, педагоги работают с детьми, делая упор на тактильные ощущения, укрепление вестибулярного аппарата. Ребёнок с расстройством аутистического спектра становится спокойнее и координированнее, и даже постепенно начинает говорить.

Центр заработал три года назад, и приводят туда разных детей – с подозрениями на расстройство или тех, кому уже сообщили о диагнозе. Поведенческие терапевты, логопеды, дефектологи, занятия ЛФК, арт-терапия – комплексно, бригадным методом, ребёнка буквально передают из рук в руки.

Пятиклассник Роман, например, ходит в обычный класс, занимается музыкой, любит лего и мечтает стать инженером-конструктором. Научился читать ещё в четыре года. Конечно, не без сил и желания матери – всего самого лучшего для своего ребёнка.

Поэтому в преддверии Дня осведомлённости уфимцам показали биографический фильм о Тэмпл Грандин – женщине с аутизмом, которая стала профессором и изменила представление о том, каким может быть человек с таким диагнозом. И, как отмечают специалисты, стереотипов об аутизме до сих пор очень много. Люди боятся того, чего не понимают: приписывают несуществующие симптомы, связывают диагноз с агрессией или умственной отсталостью.