В Бирске ремесленники объединились под одним брендом

В Бирске местные ремесленники объединились под одним брендом. Дизайнеры одежды и мастера создали проект «Бирская бирка». Купеческая история, любовь к своему городу, неповторимость работ, созданных вручную, – всё это несёт в себе новый бренд.

Своей историей Бирск и уникален. И биряне, давно поняв это, решили своё прошлое привнести в настоящее. Эльвире о старинном укладе жизни рассказывала ещё бабушка.

Так, дизайнер одежды, тоже бирянка, Татьяна Гайсина решила возродить купеческий стиль одежды. Теперь это уже целая линейка вещей для мужчин и женщин.

Как и в позапрошлом веке, Бирск по-прежнему богат на умельцев. И вот, порассуждав, они решили: а почему бы не объединиться под одним названием? Под брендом «Бирская бирка» будут выпускаться и уникальные аксессуары. Серьёзно мастерицы подошли и к разработке логотипа.