В Бирске ремесленники объединились под одним брендом

В Бирске местные ремесленники объединились под одним брендом. Дизайнеры одежды и мастера создали проект «Бирская бирка». Купеческая история, любовь к своему городу, неповторимость работ, созданных вручную, – всё это несёт в себе новый бренд.
Своей историей Бирск и уникален. И биряне, давно поняв это, решили своё прошлое привнести в настоящее. Эльвире о старинном укладе жизни рассказывала ещё бабушка.
Так, дизайнер одежды, тоже бирянка, Татьяна Гайсина решила возродить купеческий стиль одежды. Теперь это уже целая линейка вещей для мужчин и женщин.
Как и в позапрошлом веке, Бирск по-прежнему богат на умельцев. И вот, порассуждав, они решили: а почему бы не объединиться под одним названием? Под брендом «Бирская бирка» будут выпускаться и уникальные аксессуары. Серьёзно мастерицы подошли и к разработке логотипа.
Сейчас команда работает над созданием единой площадки, где можно было бы приобрести вещи и сувениры онлайн. А узнать побольше о проекте «Бирская бирка» и её мастерах можно в социальной сети Вконтакте, воспользовавшись QR-кодом на ваших экранах.