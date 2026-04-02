Уфимский фильм был представлен на фестивале в Китае

Короткометражный фильм, снятый уфимской командой, был представлен на международном фестивале в Китае. Кинокартина «Чёрная коробка» рассказывает о страховом аналитике, привыкшем опираться только на логику и статистику. Но его тщательно выстроенный мир трескается в тот момент, когда всем сотрудникам компании раздают таинственные чёрные коробки. В каждой – точная дата их смерти.