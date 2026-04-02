Житель Башкирии убил товарища и спрятал тело под мостом

В Благовещенском районе 48-летнего местного жителя обвинили в убийстве. Подробности рассказали в Следственном комитете.
20 февраля в деревне Федоровка в одном из домов по улице Центральной мужчина проводил вечер за распитием спиртных напитков со знакомыми. В один момент между ним и 45-летнем собутыльником вспыхнула ссора. Мужчина задушил оппонента, завернул тело в покрывало и спрятал под мостом. Погибший числился пропавшим без вести. Найти тело пропавшего удалось только 29 марта.
Правоохранители установили детали случившегося. Хозяйка дома, в котором произошло убийство, рассказала, что стала свидетельницей преступления, но в полицию обращаться побоялась. Расследование продолжается.