В Уфе создана комиссия для оценки ущерба квартир после атаки БПЛА

В Уфе создана комиссия для обследования квартир и оценки ущерба жилью, пострадавшему от удара беспилотника. Напомним, что сегодня в 6 утра один из дронов попал в многоэтажный дом на улице Гафури. Ещё несколько БПЛА были сбиты на подлёте к нефтеперерабатывающим заводам, обломки одного упали в промзоне. В результате террористической атаки никто не пострадал. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил Радий Хабиров. Около 50 жителей сразу после инцидента эвакуировали из жилого здания. Экстренные службы оперативно прибыли на место для ликвидации последствий.

Для жителей повреждённого дома по улице Гафури работает горячая линия прокуратуры: +7 (3472) 73-64-54. По этому номеру можно сообщить о проблемах, получить правовую помощь и информацию о ходе проверки. Власти, как и положено по алгоритму действий в результате ЧС, организовали пункт временного размещения на базе школы №35. Там подготовили койко-места, однако все жильцы от размещения в ПВР отказались. Состоялось собрание, на котором представители муниципалитета и ведомств ответили на интересующие людей вопросы.

Между тем, сегодня в некоторых СМИ стали распространять информацию о возможных жертвах. По официальным данным, которые подтвердил Госкомитет по ЧС, в связи с атаками вражеских БПЛА на Уфу никто не погиб и не пострадал. Все службы отработали штатно, возгорания потушены. А любые расхождения с официальными данными – попытка посеять панику, чем нередко пользуются недоброжелатели.