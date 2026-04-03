В Полпредстве Башкирии в Москве презентовали рассказ Дианы Свердловской

В Москве прошла презентация «Восточной сказки» Дианы Свердловской. В Полномочном представительстве республики состоялся творческий вечер, посвящённый юбилею журналиста и писателя, уроженки Башкортостана Дианы Свердловской.

Журналисты Гульдария Юсупова и Наталья Слизовская, а также артистка Рената Бадамшина погрузили слушателей в атмосферу сказки. Произведение было представлено в формате театрализованного чтения под живую музыку по рассказу виновницы торжества «Первая любовь. Восточная сказка». От имени журналистского сообщества Башкортостана писательницу Диану Свердловскую поздравила тележурналист Гульдария Юсупова.