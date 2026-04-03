Жителей Башкирии атакуют клещи

В Башкирии зарегистрированы первые в этом сезоне пострадавшие от нападения клещей. По данным регионального Роспотребнадзора на 2 апреля, за медицинской помощью обратились семь человек.
За аналогичный период 2025 года в больницы попали 23 человека. Доля несовершеннолетних среди пострадавших в 2026 году составляет 42,8%.
В ведомстве напоминают, что в Центре гигиены и эпидемиологии и его филиалах начали работу пункты приема клещей. Жителей республики призывают не выбрасывать кровососов, а сдавать их на исследование.