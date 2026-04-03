В Уфе подсчитали ущерб от атаки БПЛА

2 апреля в Уфе зафиксировали прилёт БПЛА. В администрации столицы подсчитали ущерб от атаки.
Напомним, беспилотники влетели в жилой дом по улице Гафури и на территорию нефтеперерабатывающего предприятия.
Общая площадь разрушенного многоквартирного дома составила 500 кв.м. При этом 150 кв.м. пришлось на фасад здания. Разбито больше ста стеклопакетов.
В доме досрочно отключили отопление, чтобы как можно скорее приступить к восстановительным работам. Развернут пункт временного размещения, однако пока заявок на заселение не поступало.