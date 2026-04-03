Жители Башкирии смогут улететь в Абхазию без пересадок

С 7 мая 2026 года между Башкирией и Абхазией откроется прямое авиасообщение. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, перевозчиком выступит авиакомпания «РусЛайн».

Первый рейс запланирован на 6 мая из Сухума в Уфу. На следующий день, 7 мая, стартуют регулярные вылеты из Уфы.

На начальном этапе рейсы будут выполняться один раз в неделю: по четвергам – из Уфы, по средам – из Сухума.

В настоящее время делегация Башкирии находится с рабочим визитом в Сухуме, где принимает участие в экономическом форуме «Абхазия – инвестиции в будущее».    

