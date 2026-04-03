Три человека пострадали в ДТП с грузовиком под Уфой

В Уфимском районе госавтоинспекторы выясняют причины ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Авария произошла днем 2 апреля на 28 км трассы «Западный обход Уфы».

По предварительным данным, 56-летний водитель грузовика «ДАФ» с полуприцепом ехал в сторону Благовещенска. При развороте он не уступил дорогу попутной «Датсун», за рулем которого находился 24-летний парень.

Удар пришелся на легковушку. Водителя и двух пассажиров «Датсуна» госпитализировали. На виновника ДТП составлен административный материал.