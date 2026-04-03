Из Башкирии отправят эвакуационные вагоны для пассажиров

Семь человек пострадали в результате схода семи вагонов пассажирского поезда № 133 сообщением Челябинск – Москва. Авария произошла сегодня утром, 3 апреля, на станции Бряндино, расположенной в 70 км от Ульяновска.

По некоторым данным, ЧП случилось в 6:26 по московскому времени. В составе поезда находилось 8 вагонов и 415 пассажиров. К счастью, погибших нет.

На место происшествия оперативно выехали бригады скорой помощи и медицины катастроф. Движение поездов на аварийном участке приостановлено.

К ликвидации последствий приступили восстановительные поезда с ближайших станций. Дополнительную помощь направляет и Башкирия. Как сообщили в Башкирском отделении Куйбышевской железной дороги, на станцию Бряндино отправят вагоны для вывоза пассажиров. При этом вагонов, присоединенных именно в Башкирии, в составе поезда нет, однако маршрут проходит через Уфу.

Обстоятельства происшествия выясняются.