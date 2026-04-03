В Башкирии детские лагеря готовятся к новому сезону

Пока за окном еще только апрель, детские лагеря Башкортостана уже живут по двум разным временам года. В Уфимском районе прошла весенняя смена – «Огонек» встретил первых ребят. А вот в Чишминском районе, в лагере имени Гагарина, пока тихо, но там вовсю гремят стройки. О том, как лагеря готовятся к лету, – в нашем сюжете.

В ритме детского танца весна в «Огоньке» чувствуется особенно остро. Смена здесь уже началась – пока еще не летняя, а весенняя. Но правила те же: побольше солнца, громкой музыки и хорошего настроения.

Для Арины этот лагерь давно стал не просто местом летнего отдыха. Она приезжает сюда круглый год, не пропуская ни одной смены. В «Огоньке» сейчас отдыхают порядка 200 детей. С утра зарядка под музыку, затем мастер-классы по рисованию и репетиции в театральной студии.

А вот в Чишминском районе, в лагере имени Гагарина, только готовятся к открытию по-взрослому – с отбойными молотками и бетономешалками. Лагерь работает с 1937 года и принимает более 300 ребят в сезон. Для них проходят художественные, патриотические и физкультурно-спортивные кружки. Гордость лагеря – профильные смены «Лидеры дорог» с железнодорожным уклоном.

Здесь идет масштабный ремонт. Старые аварийные корпуса снесли, чтобы освободить место для новых быстровозводимых конструкций. Такая модернизация сейчас идет по всей республике. В этом году капитальные работы затронули Давлекановский, Кигинский, Стерлитамаксий и Зианчуринский районы.