В Башкирии детские лагеря готовятся к новому сезону

Пока за окном еще только апрель, детские лагеря Башкортостана уже живут по двум разным временам года. В Уфимском районе прошла весенняя смена – «Огонек» встретил первых ребят. А вот в Чишминском районе, в лагере имени Гагарина, пока тихо, но там вовсю гремят стройки. О том, как лагеря готовятся к лету, – в нашем сюжете.
В ритме детского танца весна в «Огоньке» чувствуется особенно остро. Смена здесь уже началась – пока еще не летняя, а весенняя. Но правила те же: побольше солнца, громкой музыки и хорошего настроения.
Для Арины этот лагерь давно стал не просто местом летнего отдыха. Она приезжает сюда круглый год, не пропуская ни одной смены. В «Огоньке» сейчас отдыхают порядка 200 детей. С утра зарядка под музыку, затем мастер-классы по рисованию и репетиции в театральной студии.
А вот в Чишминском районе, в лагере имени Гагарина, только готовятся к открытию по-взрослому – с отбойными молотками и бетономешалками. Лагерь работает с 1937 года и принимает более 300 ребят в сезон. Для них проходят художественные, патриотические и физкультурно-спортивные кружки. Гордость лагеря – профильные смены «Лидеры дорог» с железнодорожным уклоном.
Здесь идет масштабный ремонт. Старые аварийные корпуса снесли, чтобы освободить место для новых быстровозводимых конструкций. Такая модернизация сейчас идет по всей республике. В этом году капитальные работы затронули Давлекановский, Кигинский, Стерлитамаксий и Зианчуринский районы.
Башкортостан третий год участвует в федеральной программе модернизации загородных лагерей. Этим летом по республике откроют свои двери порядка двух тысяч детских здравниц. Уже через два месяца лагеря наполнятся детскими голосами. Пока где-то еще пахнет краской и свежими опилками, но это запах скорого лета.