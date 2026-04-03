В Уфе два школьника на самокате попали под машину на «зебре»

Вечером 2 апреля в Уфе произошло ДТП с участием несовершеннолетних на электросамокате. Подробности рассказали в ГАИ.

По данным ведомства, водитель автомобиля «Киа Сид» 1997 года рождения двигался по улице Юрия Гагарина в направлении улицы Натальи Ковшовой. В районе пешеходного перехода он допустил столкновение с электросамокатом «Вуш», на котором передвигались двое подростков.

В результате аварии школьники с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. По факту ДТП начато разбирательство.