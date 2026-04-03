В многодетной семье из Башкирии родился девятый ребенок

В селе Наратасты Шаранского района случилось большое событие – у Тимура и Светланы Якуповых родилась девятая дочка. Девочку назвали Аделей. Она появилась на свет 20 марта, сообщили в Госкомюстиции.

Семья хорошо известна в республике. В 2024 году старший сын Даниил вместе с другом спас тонущего мужчину. За этот поступок юноша получил медали МЧС России «За спасение погибавших на водах» и «За доблесть», а также нагрудный знак «Горячее сердце». Его имя внесли в Почетную книгу «Горячее сердце».

Сами родители тоже не раз отмечены наградами. В 2022 году Тимур стал самым молодым победителем республиканского конкурса «Отцовская доблесть». В 2023 году Светлане вручили медаль «Материнская слава». А в конце 2025 года Глава республики Радий Хабиров наградил семью медалью ордена «Родительская слава».

Сейчас в доме Якуповых подрастают Даниил (19 лет), Арина (17), Милана (14), Рустам (10), Руслан (9), Элина (7), Рамазан (4), Ралина (2) и новорожденная Аделя.