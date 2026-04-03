В Башкирии на выходных ухудшится погода

Завтра, 4 апреля, на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны небольшие дожди, местами туман.

Ветер западный, 3-8 м/с, днем по югу порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5°С, днем +13, +18°С, а по северу до +8°С.

На отдельных участках ухудшение видимость в тумане до 500 м и менее.