Федеральные эксперты высоко оценили строительную отрасль Башкирии

Уже семь лет как республика в лидерах в стране по темпам возведения жилья, и это несмотря на санкционное давление со стороны западных государств, пандемии и непростой экономической ситуации в России. По этому показателю Башкортостан на седьмой строчке в стране. Только в прошлом году ввели 14 крупных социальных объектов, в том числе самую большую школу в ПФО в Уфе. Успешно решается вопрос с расселением людей из аварийного жилья – более 11 тысяч получили ключи от новых квартир.