Федеральные эксперты высоко оценили строительную отрасль Башкирии

Федеральные эксперты высоко оценивают строительную отрасль Башкортостана, благодаря которой активно развивается производство материалов, появляются новые дороги, коммуникации, создаётся инфраструктура. У региона большой опыт в этой сфере, а представители управленческой команды держат строительный комплекс в рабочем ритме.
Уже семь лет как республика в лидерах в стране по темпам возведения жилья, и это несмотря на санкционное давление со стороны западных государств, пандемии и непростой экономической ситуации в России. По этому показателю Башкортостан на седьмой строчке в стране. Только в прошлом году ввели 14 крупных социальных объектов, в том числе самую большую школу в ПФО в Уфе. Успешно решается вопрос с расселением людей из аварийного жилья – более 11 тысяч получили ключи от новых квартир.